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НовостиОбщество26 апреля 2023 15:24

В Кирове на улицах Воровского и Карла Маркса начали высиживать кустарники

УДПИ отказались от однолетних цветов в пользу можжевельника
Артем ЗАМЯТИН
Всего на эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей из городского бюджета.

Всего на эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей из городского бюджета.

В Кировской области начали обустраивать клумбы. Подробнее рассказали в администрации города.

В этом сезоне в УДПИ частично отказалось от однолетних цветов. Таким образом увеличивая период летнего цветения за счет выбранного ассортимента кустарников. После посадки клумбы на перекрестке улиц Воровского и Карла Маркса будет укрыта корой, что помешает расти сорнякам и сохранит температуру и влагу в земле.Кроме того, к майским праздникам планируется высадить новые растения на Театральной, Советском тракте и улице Луганской.

Также в скором времени начнутся работы по озеленению набережной Грина. Всего на эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей из городского бюджета.