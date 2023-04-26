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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:31

В Кировской области 27 апреля пройдет Диктант Победы

Победителей пригласят на Парад Победы на Красной площади
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Диктант Победы пройдет на 153 площадках региона.

Диктант Победы пройдет на 153 площадках региона.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в областном правительстве, мероприятие начнется в 12.00 и пройдет на 153 площадках региона - в вузах, школах и колледжах, в музеях и библиотеках, в домах культуры и воинских частях. Главными местами в Кирове станут ВятГУ (Московская, 36), Вятский ГАТУ (Октябрьский проспект, 133) и Кировский областной краеведческий музей (Спасская, 6).

Стоит отметить, что Диктант Победы можно будет написать и онлайн - на этом сайте. Для участия потребуется предварительная регистрация на портале. Тест появится на сайте 27 апреля в 09.00, пройти его можно будет в любое удобное время.

Победителей пригласят на Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади. Абитуриенты, которые покажут высокие результаты, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

СПРАВКА «КП»

Диктант Победы - тест на знание истории Великой Отечественной войны. Его основная цель - сохранение памяти о героях и поддержание национального духа. В текущем году основными темами станут победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.