В Кировской области 27 апреля пройдет Диктант Победы

Диктант Победы пройдет на 153 площадках региона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в областном правительстве, мероприятие начнется в 12.00 и пройдет на 153 площадках региона - в вузах, школах и колледжах, в музеях и библиотеках, в домах культуры и воинских частях. Главными местами в Кирове станут ВятГУ (Московская, 36), Вятский ГАТУ (Октябрьский проспект, 133) и Кировский областной краеведческий музей (Спасская, 6).

Стоит отметить, что Диктант Победы можно будет написать и онлайн - на этом сайте. Для участия потребуется предварительная регистрация на портале. Тест появится на сайте 27 апреля в 09.00, пройти его можно будет в любое удобное время.

Победителей пригласят на Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади. Абитуриенты, которые покажут высокие результаты, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

СПРАВКА «КП»

Диктант Победы - тест на знание истории Великой Отечественной войны. Его основная цель - сохранение памяти о героях и поддержание национального духа. В текущем году основными темами станут победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.