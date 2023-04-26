В Кирове бесхозное бомбоубежище отдали в собственность государства

Признать право собственности на объект за государством потребовали через суд. Фото: прокуратура Кировской области

Как рассказали в областной прокуратуре, речь идет о бомбоубежище на перекрестке улиц Карла Маркса и Труда. Построили его еще в 1957 году. Объект находится на учете регионального ГУ МЧС, однако по факту хозяина у него нет, а этот факт «не позволяет обеспечить постоянную готовность защитного сооружения гражданской обороны» и содержать его в надлежащем состоянии.

Прокурор Первомайского района подал в суд иск об установлении права собственности РФ на бомбоубежище. Требование признали законным. Межрегиональное теруправление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области обязали принять объект в казну и включить в реестр федерального имущества.