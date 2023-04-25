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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:39

Котик чуть не проглотил огромную иголку

Ветеринары из Кировской области вытащили из пасти домашнего кота иголку
Артем ЗАМЯТИН
Животное удалось спасти. ФОТО: управление ветеринарии Кировской области

Животное удалось спасти. ФОТО: управление ветеринарии Кировской области

Ветеринары города Слободского вытащили из пасти кота иголку. Подробностями поделились в управлении ветеринарии Кировской области.

В клинику обратились владельцы домашнего животного, с жалобой на то, что котик ничего не ест. В разговоре с хозяйкой она рассказала, что за несколько дней до этого она заметила, как из пасти питомца торчала нитка. После осмотра заведующая ветлечебницей достала изо рта огромную иголку. Животное удалось спасти.

Специалисты из управления ветеринарии Кировской области просят хозяев внимательнее следить за своими питомцами. Также советуют не оставлять предметы, которые можно проглотить или пораниться о них.