Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 12:35

В Кирове появится «Японский дворик» и спортплощадка

Речь идет о проектах, ставшими победителями в конкурсе инициатив «Город добрых соседей»
Артем ЗАМЯТИН
Жители Кирова продолжают придумывать проекты по обустройству Кирова к 650-летию. ФОТО: администрация города Кирова

Жители Кирова продолжают придумывать проекты по обустройству Кирова к 650-летию. ФОТО: администрация города Кирова

В Кирове благоустроят спортплощадку и сквер. Подробнее рассказали в мэрии.

Это стало возможным благодаря победе в конкурсе «Город добрых соседей». Так на улице Ленина, 63 поставят площадку «Гнездо» с качелями и спортивным комплексом. Кроме того, кировчане благоустроят «Японский дворик», который предполагает установку пешеходных дорожек из брусчатки. Там оборудуют водоотведение и поставят скамейки для отдыха.

Стоит отметить, что жители города продолжают придумывать проекты по обустройству Кирова к 650-летию. Так жители домов на Лепсе, 42/1 и Физкультурников,7 хотят обустроить детские площадки, скамейки, урны и ограждения цветников.