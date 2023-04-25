В Кирове появится «Японский дворик» и спортплощадка

Жители Кирова продолжают придумывать проекты по обустройству Кирова к 650-летию. ФОТО: администрация города Кирова

В Кирове благоустроят спортплощадку и сквер. Подробнее рассказали в мэрии.

Это стало возможным благодаря победе в конкурсе «Город добрых соседей». Так на улице Ленина, 63 поставят площадку «Гнездо» с качелями и спортивным комплексом. Кроме того, кировчане благоустроят «Японский дворик», который предполагает установку пешеходных дорожек из брусчатки. Там оборудуют водоотведение и поставят скамейки для отдыха.

Стоит отметить, что жители города продолжают придумывать проекты по обустройству Кирова к 650-летию. Так жители домов на Лепсе, 42/1 и Физкультурников,7 хотят обустроить детские площадки, скамейки, урны и ограждения цветников.