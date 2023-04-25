Мосты в Унинском районе ремонтируют с опережением графика

На время работ на мостах организовано реверсивное движение. Фото: kirovreg.ru

В Унинском районе ремонт мостов идет с опережением графика. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы ведутся на двух переправах на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни. Это мосты через реки Лумпун и Пушкец. Контракты на их ремонт заключили еще в феврале 2023 года. Планировалось, что подрядчик приступит к выполнению своих обязанностей в мае, однако хорошая погода позволила начать уже в марте. Закончить работы планируется также раньше срока - в сентябре, хотя по контракту сдача объектов намечена на конец октября.

Отметим, что на время ремонта на мостах организовано реверсивное движение.

В пресс-службе правительства также добавили, что в 2023 году в Кировской области отремонтируют 14 мостов. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».