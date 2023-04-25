Спортплощадку в парке имени Кирова откроют в конце лета

Вокруг будущей площадки установили ограждения с изображением того, что будет построено внутри. ФОТО: администрация города Кирова

В парке имени Кирова прошло выездное совещание. Подробнее рассказали в администрации города.

Мы уже рассказывали, что на территории построят новую спортплощадку. На месте появится памп-трек, скейтпарк, тренажеры, оборудование для паркуа и поля для игры в баскетбол и волейбол. Подрядчик уже получил разрешение на проведение земляных работ.

Сейчас в парке начали убирать пни, после чего снимут плодородный грунт и обустроят дренажную систему. По словам и.о. замглавы администрации Кирова Дмитрия Печенкина, территорию огородят и по периметру установят таблички с проектом будущей спортплощадки.

В мэрии уточнили, что работы завершатся в конце лета.