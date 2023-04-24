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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:33

В Кировской области предусмотрена новая льгота для участников СВО

Бойцы имеют право бесплатно отдохнуть в любом санатории региона
Артем ЗАМЯТИН
Новая льгота дает право на бесплатное посещение санатория от 2 до 10 дней

Новая льгота дает право на бесплатное посещение санатория от 2 до 10 дней

Фото: Александр КОЦ

Для кировчан, которые принимают участие в специальной военной операции, предусмотрена новая мера социальной поддержки. Подробнее рассказали в региональном правительстве.

Теперь военнослужащие, приезжая домой в отпуск, смогут вместе со своими семьями отдохнуть в санатории. Для этого необходимо получить сертификат в органах соцзащиты. В нем должны быть вписаны имена и данные бойца, супруги и несовершеннолетних детей. Также льготы распространяться на иждивенцев, которые получили инвалидность до 18 лет.

Солдат сам имеет право выбрать в какой оздоровительный комплекс желает съездить. Сертификат дает право на бесплатное посещение от 2 до 10 дней.