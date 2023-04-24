В Кировской области отремонтируют 13,5 километров дорог

Подрядчик проведет ремонт трассы на участке Кырчаны - Нема - Кильмезь. ФОТО: Правительство Кировской области

В Кировской области начался ремонт дороги между Немским и Нолинским районами. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Власти продолжают реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так «Вятавтодор» приступил к работам на участке Кырчаны - Нема - Кильмезь. Подрядчику предстоит отремонтировать 13,5 километров трассы, которая проходит через реку Воя.

Стоит отметить, что «Вятавотдор» начал работы на неделю раньше. Сдать объект планируют до 30 сентября.