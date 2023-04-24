В Кировской области шесть медработников незаконно лишили меры соцподдержки

Шесть работников больницы сами выплачивали полную стоимость коммунальных услуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медперсонал Санчурской больницы незаконно лишили льгот. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что шесть работников больницы сами выплачивали полную стоимость коммунальных услуг. Хотя по закону, они имеют право на компенсацию средств по оплате электроэнергии и теплоснабжения. После обращения заявителей в надзорный орган, их права были восстановлены.

Прокурор направил требование, выплатить работникам здравоохранения компенсацию на общую сумму 140 тысяч рублей. Суд признал иск законным.