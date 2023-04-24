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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:59

В Кировской области шесть медработников незаконно лишили меры соцподдержки

Прокуратура восстановила права сотрудников здравоохранения
Артем ЗАМЯТИН
Шесть работников больницы сами выплачивали полную стоимость коммунальных услуг.

Шесть работников больницы сами выплачивали полную стоимость коммунальных услуг.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медперсонал Санчурской больницы незаконно лишили льгот. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что шесть работников больницы сами выплачивали полную стоимость коммунальных услуг. Хотя по закону, они имеют право на компенсацию средств по оплате электроэнергии и теплоснабжения. После обращения заявителей в надзорный орган, их права были восстановлены.

Прокурор направил требование, выплатить работникам здравоохранения компенсацию на общую сумму 140 тысяч рублей. Суд признал иск законным.