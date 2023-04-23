Росгвардейцы задержали кировчанина, который помял чужую машину

Кировчанин нанес повреждения чужой машине и был задержан. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове в одном из баров чуть не произошла драка, однако дебошир все таки повредил машину своего оппонента. Подробностями поделились в пресс-службе Росгвардии.

В районе половины первого ночи на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из развлекательного центра на улице Свободы. Прибывшим на место сотрудникам ведомства рассказали, что один из гостей вел себя агрессивно и хотел подраться с другим посетителем. Охранникам удалось остановить конфликт в кафе. Выйдя на улицу агрессивный мужчина несколько раз ударил по припаркованной «Lada Granta». Посмотрев записи с камер видео наблюдения стражи правопорядка выяснили, что автомобиль принадлежал второму участнику конфликта.

В результате на машине появились вмятины. Дебошира задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.