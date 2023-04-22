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НовостиОбщество22 апреля 2023 16:17

На кировской школе № 52 установили мемориальную доску участнику СВО

Церемония открытия прошла в рамках акции «Парта героя»
Анастасия Николаенко
На мероприятии присутствовали мама бойца, его первая учительница, одноклассники и нынешние учащиеся школы.

На мероприятии присутствовали мама бойца, его первая учительница, одноклассники и нынешние учащиеся школы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас по всей стране проходит акция «Парта героя» - мероприятия, в рамках которого в школах и других образовательных учреждениях устанавливают мемориальные таблички в память об учениках и выпускниках-солдатах. Кировская область не осталась в стороне.

Торжественная церемония недавно прошла в школе № 52. Там установили мемориальную доску в память об Илье Тарасове - выпускнике, погибшем в ходе СВО. На мероприятии присутствовали мама бойца, его первая учительница, одноклассники и нынешние учащиеся школы.

Когда началась специальная военная операция, Илья, будучи ефрейтором, с первых дней управлял боевой машиной более 50 часов без перерывов. 22 апреля в ходе боя солдата смертельно ранили. По указу президента РФ, Илью Тарасова посмертно наградили «Орденом мужества».