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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:47

Из Кирова на майских праздниках запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

Они будут курсировать с 27 апреля по 14 мая
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Дополнительные поезда свяжут Киров с Москвой, Санкт-Петербургом и Кисловодском.

Дополнительные поезда свяжут Киров с Москвой, Санкт-Петербургом и Кисловодском.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На майских праздниках в границах Горьковской железной дороги назначили 114 дополнительных поездов. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, они будут курсировать по наиболее популярным направлениям с 27 апреля по 14 мая.

Так, между Кировом и Москвой запустят 20 дополнительных поездов. До Санкт-Петербурга будут следовать 12 дополнительных составов. До Кисловодска кировчане смогут добраться с помощью четырех поездов.

Купить билеты можно в билетных кассах на вокзале, на сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Дополнительную информацию о расписании поездов можно узнать по телефону 8-800-775-00-00 и на сайте РЖД.