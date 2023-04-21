В Кирове разыскивают алиментщика, задолжавшего своему сыну 1,2 миллиона рублей

Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, сообщите об этом судебным приставам. Фото: ГУФССП по Кировской области

В Кирове судебные приставы разыскивают злостного алиментщика. Подробности сообщили в областном ГУФССП.

Разыскиваемый - 41-летний Андрей Николаевич Яшин (06.10.1981 г.р.), уроженец Кирова. По данным ведомства, мужчина умышленно скрывается от уплаты алиментов на содержание своего 15-летнего сына. Сумма задолженности на данный момент уже превысила 1,2 миллиона рублей.

Судебные приставы просят жителей Кировской области помочь в розыске алиментщика. Если вам известно что-либо о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам 8-951-355-05-55, 8(8332) 48-99-05.