Министр спорта и туризма Кировской области поручил подрядчику привести две хоккейных коробки в порядок

Спортплощадки были построены в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и нацпроекта «Демография». ФОТО: правительство Кировской области

В Кирове обсудили вопрос облагораживания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на улицах Мира и Ивана Попова. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик устроил выездное совещание с подрядчиком, который сказал, что в весенне-летнее время благоустроит спортплощадки и устранит все дефекты. В ближайшее время уже появится план работ. Стоит отметить, что дву площадки были сданы в 2022 году. Они состоят из хоккейной коробки, с искусственным газоном для игры в футбол в летний период, тренажеров, площадки для воркаута, легкоатлетических дорожек и ямы для прыжков в длину.

В Минспорте напомнили, что объекты были возведены в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и нацпроекта «Демография». Также комплексы пользовались большой популярностью зимой так как там был каток. В ведомстве планируется, что летом востребованность не пропадет.