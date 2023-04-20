Завершились поиски пропавшей в Кирово-Чепецке девушки

Поиски пропавшей женщины продолжались две недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области нашли пропавшую жительницу региона. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Кировской области.

Ранее мы сообщали об исчезновении 30-летней Оксаны Зверевой из Кирово-Чепецка. Ее местоположение было неизвестно с 6 апреля. В четверг, 20 апреля, волонтеры поискового отряда сообщили, что женщина нашлась.

- Найдена. Жива. Огромное спасибо всем за помощь, - написали в группе «ЛизаАлерт».