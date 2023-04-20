Решение об отключении отопления в многоквартирных домах принимает мэрия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апрель близится к концу, а с ним - и отопительный сезон. На вопросы жителей региона о том, когда отключат отопление в Кирове в 2023 году, отвечают в филиале ПАО «Т Плюс».

Решение об отключении отопления принимает мэрия Кирова. Для этого среднесуточная температура должна держаться на отметке не менее +8 градусов в течение пяти суток подряд. Тогда администрация издает соответствующее постановление с указанием даты отключения, после чего энергообъекты переводят на летний режим. Затем УК и ТСЖ отключают отопление в многоквартирных домах.

- В настоящее время Кировские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 выдают в сеть теплоноситель минимально возможной температуры, которая составляет +74 С, что позволяет подогревать горячую воду в соответствии с требованиями санитарных норм.