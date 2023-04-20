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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:00

Кировчанам-сиротам раздали 16 квартир

Их определили путем случайного выбора
Артем ЗАМЯТИН
При соблюдении некоторых условий хозяин может претендовать на получение квартиры в собственность.

При соблюдении некоторых условий хозяин может претендовать на получение квартиры в собственность.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кирове детям, оставшимся без попечения родителей, предоставят 16 квартир. Этой новостью поделились в администрации города.

В среду, 19 апреля, представители спецкомиссии с помощью жеребьевки определили обладателей недвижимости. Участники собрания отметили, что все эти квартиры благоустроены, отремонтированы, помещения светлые и уютные.

Стоит отметить, что в течение пяти лет недвижимость будет находиться в специализированном жилом фонде. Если хозяин будет соблюдать чистоту и порядок, своевременно оплачивать коммунальные услуги, то он в дальнейшем может претендовать на получение квартиры в собственность.