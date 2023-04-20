В Котельниче 34-летний мужчина погиб после пожара

Пожар мог произойти из-за неосторожности при курении. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Котельниче в результате пожара скончался мужчина. Информацию об этом сообщает областной Следственный комитет.

Происшествие случилось вечером 18 апреля. Пожар вспыхнул в одной из квартир по улице Свободы. В результате пострадал 34-летний мужчина, его доставили в больницу с сильными ожогами. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, он скончался на следующий день.

По факту смертельного пожара начата доследственная проверка. Предварительно, огонь мог разгореться из-за неосторожности при курении в нетрезвом состоянии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.