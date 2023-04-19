21 апреля в Кирове пройдет молебен у сгоревшей Феодоровской церкви

Молебен пройдет у поклонного креста а место сгоревшей Феодоровской церкви. ФОТО: пресс-служба Вятской Епархии

На месте сгоревшей Феодоровской церкви совершится молебен. О событии рассказали в Вятской Епархии.

В пятницу, 21 апреля, в праздник иконы Божией Матери состоится Пасхальный молебен у поклонного креста. Его проведет благочинный Первого Вятского церковного округа, настоятель Федоровской церкви протоиерей Дмитрий Антонов. Мероприятие начнется в 13.00.

- Праздник иконы Богородицы «Живоносный Источник» совершается в пятницу Светлой седмицы в воспоминание обновления одноименного Константинопольского храма, - рассказали в пресс-службе Вятской Епархии.

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