В Кирове износ автопарка составил почти 70%

С 2019 по 2022 год предприятия закупили 250 автобусов и 15 троллейбусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове остается высоким процент износа общественного транспорта, несмотря на постоянное его обновление. Подробности рассказали в горадминистрации.

В минувшем году с перевозчиками заключили девять муниципальных контрактов сроком на три года. С 1 января в Кирове работают 400 автобусов и 66 троллейбусов.

По условиям контракта, автотранспортные предприятия обязаны ежегодно обновлять подвижный состав. В 2023 году данный показатель составляет не менее 30 %, в 2024-м не менее 50 %, в 2025-м не менее 60%. В бюджете города средства на эти цели не предусмотрены, поэтому перевозчики самостоятельно выводят из работы устаревшие машины.

Так, с 2019 по 2022 год предприятия закупили 250 автобусов и 15 троллейбусов. Несмотря на это, степень износа автопарка остается высоким - почти 70%. Но этот показатель все еще ниже прошлогодних (76,7% в 2021 году, 90% - в 2020 году).

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