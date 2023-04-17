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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:56

В Тужинском районе 58-летний мужчина погиб в пожаре

Следователи проводят проверку по факту случившегося
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Трагедия произошла в селе Караванное. Фото: СУ СКР по Кировской области

Трагедия произошла в селе Караванное. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Тужинском районе пожар унес жизнь человека. Подробности рассказали в Следственном комитете Кировской области.

Трагедия произошла 15 апреля в селе Караванное. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины. Предположительно, пожар разгорелся из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

По факту трагедии проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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