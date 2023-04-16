Жители Кировской области получат субсидию на догазификацию

Благодаря нововведениям деньги перечисляются сразу на счет газораспределительной организации, а не гражданам Кировской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области предусмотрели новую дополнительную меру социальной поддержки гражданам, заключившим договор на газификацию не раньше 31 декабря 2022. Подробнее рассказали в региональном правительстве.

Если ранее было необходимо компенсировать людям затраты на проведение всех работ и закупку оборудования, то сейчас деньги перечисляются сразу на счет газораспределительной организации. В министерстве социального развития отметили, что такая мера позволит сэкономить время и расширит возможности жителей региона на проведение газа и подключение всей необходимой аппаратуры. Без подтверждения сведений о доходах субсидия представляется следующим категориям:

- участникам Великой Отечественной войны;

- инвалидам боевых действий, ветеранам;

- членам семей погибших в боевых действиях;

- многодетным семьям.

В остальных же случаях желающим получить льготы придется предоставить справку о среднем доходе за месяц. Подробнее можно узнать обратившись в органы социальной защиты, в едином call-центре, телефон: 32-13-51, или в ближайшем МФЦ.

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