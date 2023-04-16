На выставке «АгроВятка» кировчанам представили более 200 сельхозмашин

В этот раз выставка заняла 6 гектаров. ФОТО: Правительство Кировской области

В Кировской области прошла 16-я выставка «АгроВятка». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Мероприятие проходит ежегодно с целью продемонстрировать новые решения в агропромышленном комплексе. Участники могут получить знания и обменяться опытом. В этот раз выставка заняла 6 гектаров. Более 70 производителей и поставщиков представили здесь почти 200 единиц сельхозтехники, навесного оборудования и средств защиты растений.

- Радует, что с каждым годом растет география участников и то, что мы привлекаем все большее число отечественных производителей, - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Евгений Софронов.

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