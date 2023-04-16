В Кировской области автомобилистов будут призывать к соблюдению ПДД с помощью баннеров

Автором рисунка для баннера стала студентка Кировского филиала МФЮА Анастасия Вылегжанина. ФОТО: Правительство Кировской области

В Кирове появятся баннеры, призывающие водителей соблюдать правила дорожного движения. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Цель социальной рекламы - привлечение внимания общественности к проблеме аварийности. На дороге в аэропорт «Победилово» АО «Вятавтодор» уже установило один такой знак, автором которого стала студентка второго курса Кировского филиала МФЮА Анастасия Вылегжанина. Подрядчик заявил, что такие баннеры дополнительно установят на опасных участках региональных дорог, а именно:

- город Яранск, напротив дома на улице Карла Маркса, 105 и улице Луганской, 59;

- город Котельнич, напротив дома на улице Победы,68;

- город Омутнинск, напросив дома на улице Юных пионеров, 54;

- город Советск, напротив дома на улице Строителей, 32;

- поселок Пижанка, напротив дома на улице Советской, 5а.

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