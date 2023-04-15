В Кирове проверили готовность к половодью

В районах обустраиваются наплавные тротуары, установлены информационные щиты. Фото: kirovreg.ru

Как сообщает областное правительство, проверки прошли в микрорайонах Вересники и КМДК - именно им в первую очередь угрожает подтопление.

В Ленинском районе отработан наихудший сценарий с подъемом уровня воды до отметки в 630 см от нулевого поста. Специалисты проверили состояние домов и разъяснили жителям порядок действий на случай затопления населенных пунктов. В районе также скоро закончится ремонт и обустройство наплавных тротуаров.

В Первомайском районе установлены информационные щиты, на дорогах выставлены вешки. Приведение в порядок наплавных тротуаров завершится на следующей неделе. Городской поисково-спасательный отряд на лодочной станции готов к выполнении своих задач, у них есть все необходимое оборудование.

В правительстве также напомнили, что информация о развитии паводковой обстановки, порядке действий и соблюдении требований безопасности ежедневно размещается в СМИ, а в подтапливаемых районах - в местах массового пребывания людей. При угрозе и возникновении ЧС жителей оповестят через смс-сообщения, систему оповещения и громкоговорители, установленные на автомобилях.

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