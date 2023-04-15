В Кировской области доходы бюджета выросли на 15%

В сравнении с этим же периодом прошлого года, доходы выросли на 14,8%. Фото: Даниил ОПАРИН

Министерство финансов Кировской области опубликовал отчет о доходах бюджета за первый квартал 2023 года. Подробностями поделились в региональном правительстве.

В сравнении с этим же периодом прошлого года, доходы выросли на 14,8%. Налоговые платежи в собственных доходах занимают 95,1%, это более 11 миллиардов рублей, а неналоговые - 4,9 %, что составило 572,7 миллиона рублей.

С прибыли организаций в бюджет поступило 4,2 миллиарда рублей, акцизы принесли 2,3 миллиарда рублей, а налог на имущество - 866,3 миллиона рублей.

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