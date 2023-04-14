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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:12

Летом в Кирове планируют трудоустроить более 1200 подростков

Желающих намного больше, но финансирование не позволяет обеспечить работой всех
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Средняя зарплата подростков в минувшем году составляла около шести тысяч рублей за две недели.

Средняя зарплата подростков в минувшем году составляла около шести тысяч рублей за две недели.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает горадминистрация, в основном рабочие места для несовершеннолетних предоставляются в учреждениях, подведомственных департаменту образования, управлениям по делам молодежи, физкультуре и спорту и культуры. Этим летом планируется трудоустроить свыше 1200 подростков. Желающих намного больше, однако финансирование не позволяет.

Вопрос мог бы решиться сокращением продолжительности рабочего дня, но тогда срежут и зарплату. В прошлом году она составляла около шести тысяч рублей за две недели. Складывается она из субсидий из городского бюджета и выплаты от центра занятости населения, размер которой не меняется уже несколько лет.

В следующем году финансирование планируют увеличить, чтобы обеспечить работой всех желающих подростков.

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