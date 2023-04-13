В Пижанском районе Кировской области к открытию готовят два новых ФАПа

Всего в Пижанском районе планируют установить четыре новых фельдшерско-акушерских пункта. ФОТО: Правительство Кировской области

В Кировской области откроют два новых фельдшерско-акушерских пункта. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В деревнях Новые Щеглята и Пайгишево Пижанского района завершаются работы в ФАПах. В медучреждениях есть несколько служебных помещений предназначенные для оказания помощи. Для удобства малоподвижных пациентов в знании есть пандусы и расширены дверные проемы. Внутри помещений осталось установить мебель, оборудование, медицинские изделия и подключить здание к коммуникациям.

Всего в 2023 году в Пижанском районе установят 4 медицинских объекта. В Кировской области планируется построить новые ФАПы в 56 населенных пунктах.

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