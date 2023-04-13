Вопрос проведения референдума о переводе времени в Кировской области рассмотрят осенью

Кировчане продолжают интересоваться, сменят ли в регионе часовой пояс. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Губернатор Александр Соколов высказался по поводу референдума о переводе времени в Кировской области. Свое мнение он сообщил во время прямой линии, прошедшей 12 апреля.

По его словам, ранее в регионе прошел опрос на тему перевода времени, поскольку ему регулярно задавали в соцсетях этот вопрос. Согласно результатам исследования, «за» высказался только 21% опрошенных. 60% посчитали, что в Кировской области есть другие проблемы, которыми следует заняться.

Как добавил Александр Соколов, проведение референдума он готов поддержать, если с этим предложением выступит инициативная группа. Однако осуществлять эту затею сейчас бессмысленно, по его мнению.

- Социология - наука точная, и она показывает, что две трети жителей не хотят переходить на другое время. Нужно тратить деньги на то, что имеет эффект. Потратить средства на референдум, который не принесет результата и ничего не изменит - странная затея. Осенью еще раз проведем социологическое исследование, и если его итоги будут иными, то мы вернемся к вопросу организации референдума, - заявил глава региона.

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