На ж/д вокзале в Кирове можно сдать банки и бутылки на переработку

Фандоматы в других городах уже собрали 11 тысяч бутылок и банок. Фото: ГЖД

В здании железнодорожного вокзала Кирова появился фандомат. Это специальное устройство для приема банок и бутылок.

В фандомат можно опустить алюминиевые банки и пластиковые (ПЭТ) бутылки объемом до 2 литров. В качестве вознаграждения кировчанам начисляют бонусные рубли, - сообщают в Кировском регионе ГЖД. Их можно потратить на товары и услуги компаний, участвующих в партнерской программе. Для зачисления бонусов нужно будет ввести номер телефона, зарегистрированный в программе Ecoplatform.

Ранее такие фандоматы появились на вокзалах в Казани, Ижевске и других городах. В них уже собрали более 11 тысяч бутылок и банок.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.