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НовостиОбщество12 апреля 2023 12:42

На ж/д вокзале в Кирове можно сдать банки и бутылки на переработку

Взамен можно получить бонусные рубли
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Фандоматы в других городах уже собрали 11 тысяч бутылок и банок. Фото: ГЖД

Фандоматы в других городах уже собрали 11 тысяч бутылок и банок. Фото: ГЖД

В здании железнодорожного вокзала Кирова появился фандомат. Это специальное устройство для приема банок и бутылок.

В фандомат можно опустить алюминиевые банки и пластиковые (ПЭТ) бутылки объемом до 2 литров. В качестве вознаграждения кировчанам начисляют бонусные рубли, - сообщают в Кировском регионе ГЖД. Их можно потратить на товары и услуги компаний, участвующих в партнерской программе. Для зачисления бонусов нужно будет ввести номер телефона, зарегистрированный в программе Ecoplatform.

Ранее такие фандоматы появились на вокзалах в Казани, Ижевске и других городах. В них уже собрали более 11 тысяч бутылок и банок.

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