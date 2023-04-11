В Кирове к юбилею предложили подсветить объекты культурного наследия

К юбилею также обустроят недостающее освещение на улицах, общественных территориях и остановках города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 650-летию Кирова подготовлена концепция единой световой среды. Как рассказали в областном правительстве, планируется увеличить освещенность города - на остановках, тротуарах, общественных территориях, пешеходных переходах.

Кроме того, одним из предложений стало обустроить подсветку фасадов зданий. Установить ее могут на Приказной избе, Кировском колледже музыкального искусства им. И. В. Казенина, часовне Архангела Михаила у Раздерихинского оврага, объектах культурного наследия в Александровском саду, Кировском театре кукол. Для этих целей предлагается разместить прожекторы. На прилегающих территориях возможно установить дополнительные световые элементы.

В ближайшее время энергетики, профильные ведомства и организации согласуют варианты элементов освещения Кирова.

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