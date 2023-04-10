Кировчане смогут получать информацию о чрезвычайных ситуациях через мобильное приложение

Оповещения будут приходить на телефон в виде push-уведомлений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МЧС России создали свое мобильное приложение. Пользоваться им смогут, в том числе, жители Кировской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Приложение отправляет экстренную информацию в виде push-уведомлений. Их подготовкой и отправкой на региональном уровне занимается дежурная служба правительства Кировской области. На муниципальном - местные единые дежурно-диспетчерские службы.

- Мобильное приложение помогает быстро довести до населения экстренную информацию о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, а также правилах поведения и способах защиты в различных ситуациях, - добавили в правительстве региона.

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