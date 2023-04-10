В Кирове закончились поиски пропавших подростков

Подростков искали волонтеры и полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове нашли двух подростков, пропавших несколько дней назад. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Ранее мы сообщали о том, что в областном центре пропали два подростка - юноша и девушка 14 и 15 лет. В последний раз их видели 7 апреля. Вероятно, они могли уйти вместе. Поисками занимались полиция и волонтеры. Одна из горожанок сообщила, что видела похожих подростков 8 апреля в Коминтерне.

Вскоре статус поисков обновился. Оба подростка найдены, живы, по данным добровольцев. Где они находились несколько дней, не сообщается.

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