В Кирове прошел первый субботник в рамках акции «Береги Планету»

В субботнике поучаствовали чиновники, активисты и молодежь. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, акцию запустило региональное отделение Движения первых. В ее рамках пройдут субботники в парках и скверах. Первое мероприятие состоялось в парке у Дворца творчества - Мемориала. В нем поучаствовали зампред областного правительства Светлана Шумайлова, министр молодёжной политики региона Георгий Барминов, председатель кировского отделения Движения первых Вероника Потапова, а также школьники и молодые жители города.

- Хотелось бы, чтобы на этой территории появились пространства, которые бы привлекали молодежь. Мы обсуждаем вопрос благоустройства парка и с ребятами, и с родителями, и с педагогами. Надеюсь, поэтапно нам удастся воплотить все предложенные ими идеи, - заявила Светлана Шумайлова.

Отметим, что в акции «Береги Планету» планируют принять участие все районы Кировской области.

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