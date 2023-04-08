Мусоровоз продавил асфальт на одной из улиц Омутнинска

Теперь у дома на улице Володарского, 16 яма больше 50 сантиметров. ФОТО: Народный фронт Кировская область

Тротуар на улице Володарского в Омутнинске вышел из строя спустя полгода после ремонта. Этой новостью поделились в Кировском отделении Народного фронта.

Во дворе дома №16 по тротуару проехал мусоровоз, асфальт не выдержал нагрузки и просел. Сейчас на пешеходной дорожке яма длиной более 50 сантиметров. Более полугода назад тротуар был уложен на деньги из федерльного бюджета. Управляющая компания направила в адрес местного подрядчика по вывозу ТКО письмо с предложением привести тротуар в первоначальный вид. Но, как рассказали жители, подрядчик вину не признает и ссылается на плохое качество покрытия.

Сотрудники Народного фронта направили обращение в администрацию Омутнинска с просьбой взять эту ситуацию на контроль. Кроме того, активисты отметили, что доказать низкое качество асфальта на этом участке можно лишь при помощи экспертизы.

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