В Кирове начались общегородские субботники

В мероприятиях могут поучаствовать все желающие. Фото: киров.рф

В теруправлениях сформирован график общегородских субботников. На уборку территорий выходят сотрудники предприятий и муниципальных учреждений, а также активисты. Недавно субботники прошли на площади имени Маршала Конева, у школы № 26, завода «Маяк», диорамы, на перекрестке Профсоюзной и Октябрьского проспекта, на улице Комсомольской в Лянгасово.

В горадминистрации сообщают, что многочисленные субботники начнутся с сегодняшнего дня. Так, в Первомайском районе пройдет уборка территории у фонтана «Парящий камень», на спортивной площадке и газонах на набережной Грина. 9 апреля активисты соберутся на берегу Ежовского озерно-родникового комплекса. Принять участие могут все желающие.

По вопросам проведения работ по благоустройству и санитарной очистке можно обратиться в территориальные управления:

- Ленинский район: Воровского, 79, тел. 76-16-76;

- Октябрьский район: Профсоюзная, 69, тел.: 20-88-54, 20-88-47;

- Первомайский район: Розы Люксембург, 3, тел.: 35-49-94, 35-39-02;

- Нововятский район: Советская, 12, тел.: 31-27-86, 31-02-73.

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