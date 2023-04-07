На выходных в Кировской области пройдут «сплошные проверки»

Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей. Фото: ГИБДД Кировской области

На выходных в Кировской области пройдут традиционные «сплошные проверки». Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ловить пьяных водителей будут 7, 8 и 9 апреля. Мероприятия пройдут в Кирове и всех районах области. В помощь автоинспекторам выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Кировчанам напоминают, что вождение в пьяном виде карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Автомобилистов также предупреждают, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.

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