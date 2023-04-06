В Кирове на центральном рынке начали продавать домашних животных

Все желающие могут посетить ярмарку по адресу Розы Люксембург, 86д. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Центральном рынке начали продавать птиц и домашних животных. Об этом стало известно из официального постановления администрации города Кирова.

АО «Центральный рынок» организовало ярмарку по продаже животных на улице Розы Люксембург, 86д. Мероприятие продлится с 31 марта по 31 июля 2023 года. Сотрудникам полиции рекомендуют в этот период охранять порядок во время ярмарки.

Режим работы - с 08.00 до 18.00. Подробнее можно узнать в официальном постановлении.

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