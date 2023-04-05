Чтобы прибрать Киров к 9 мая, чиновников погонят на субботники

На улицах уже 210 дворников. Фото: киров.рф

На муниципальных территориях Кирова работают 210 дворников. Сейчас они заняты сбором оттаявшего мусора, очисткой проезжих частей и тротуаров от грунта и песка, ремонтом и покраской остановок. По словам сити-менеджера Симакова, уже вывезли 520 кубов мусора, собрали 56 тонн смета.

Далее в планах «поливомоечные работы» на улицах, устранение дефектов асфальта и нанесение разметки. Симаков на планерке у губернатора Соколова заверил, что к уборке привлекут предприятия, муниципальные учреждения и горожан.

- Город должен быть прибран к 9 Мая, - подытожил глава региона. - Активное проведение субботников следует начать уже на этой неделе. Выводите сотрудников администрации, муниципальных предприятий, к приведению в порядок областного центра подключится и правительство региона. Когда люди увидят чистоту на улицах, для них это станет стимулом прибраться и в своем дворе.

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