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НовостиОбщество5 апреля 2023 16:01

Киров предлагают сделать центром подготовки учителей истории

Губернатору Соколову «кажется, что курс истории будет кардинально пересмотрен»
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Основой могут стать традиции вятского пединститута

Основой могут стать традиции вятского пединститута

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Киров может стать одним из российских центров переподготовки педагогов. Об этом сообщают по итогам коллегии минпросвещения РФ, в которой участвовал губернатор Соколов.

Александр Валентинович говорил с помощником президента Владимиром Мединским о преподавании истории в школе, в частности, о подготовке нового учебника. Зампред Светлана Шумайлова и коллектив ВятГУ уже получили поручение создать команду и заявиться на участие в программе переподготовки учителей.

- Учитывая традиции вятского пединститута, регион может стать центром по вопросам методики преподавания и подготовки учителей истории, - заявил глава региона. - Это очень важно, поскольку, как мне кажется, курс истории будет кардинально пересмотрен.

Кроме того, Москва предлагает продолжить программу ремонта школ и учреждений СПО.

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Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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