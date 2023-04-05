Киров предлагают сделать центром подготовки учителей истории

Основой могут стать традиции вятского пединститута Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Киров может стать одним из российских центров переподготовки педагогов. Об этом сообщают по итогам коллегии минпросвещения РФ, в которой участвовал губернатор Соколов.

Александр Валентинович говорил с помощником президента Владимиром Мединским о преподавании истории в школе, в частности, о подготовке нового учебника. Зампред Светлана Шумайлова и коллектив ВятГУ уже получили поручение создать команду и заявиться на участие в программе переподготовки учителей.

- Учитывая традиции вятского пединститута, регион может стать центром по вопросам методики преподавания и подготовки учителей истории, - заявил глава региона. - Это очень важно, поскольку, как мне кажется, курс истории будет кардинально пересмотрен.

Кроме того, Москва предлагает продолжить программу ремонта школ и учреждений СПО.

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