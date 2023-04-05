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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:37

В Кировской области начали прививать детей против кори из-за вспышек заболевания

Вакцинацию проводят по разработанному плану
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Прививки против кори требуется ставить в год и шесть лет. Фото: vk.com/medkirovru

Прививки против кори требуется ставить в год и шесть лет. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области началась вакцинация против кори. Как пояснили в региональном Минздраве, такие меры связаны со вспышками заболевания в стране.

В поликлиниках разработаны планы и составлены списки детей, которые подлежат вакцинации. Так, прививки против кори требуется ставить в год и шесть лет. Всем непривитым детям необходимо пройти иммунизацию.

Уточняется, что врачи рассматривают противопоказания к вакцинации у конкретного ребенка. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, детсадах, школах и колледжах. В план по вакцинации также включены взрослые, не болевшие корью, или не имеющие сведений о прививке.