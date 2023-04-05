Кировским военнослужащим вручили благодарности от главы региона

Также в правительстве напомнили про дополнительные меры поддержки военнослужащих. ФОТО: Правительство Кировской области

19 военнослужащих получили благодарности губернатора Кировской области за защиту родины. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов по поручению главы области вручил бойцам грамоты.

- Мы понимаем, как непросто семьям, когда родные, близкие, знакомые защищают нас, рискуют своей жизнью и здоровьем. Безусловно, мы делали и будем делать все, чтобы члены семьей участников специальной военной операции чувствовали себя максимально защищенными, - отметил Дмитрий Александрович.

Также в правительстве региона напомнили, что сейчас для участников СВО и членов их семей действуют бесплатные проезд в общественном транспорте и питание в школах для детей, посещение учреждений культуры и спорта, а также путевки в лагеря, санатории. Кроме того, предусмотрены компенсации оплаты за посещение детских садов, капремонт и газификацию, освобождение от уплаты транспортного налога.

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