Кировчане приносят в суды ножи, травматическое оружие и электрошокеры

Один из посетителей пытался пронести клинки в пряжке брючного ремня. Фото: ГУФССП по Кировской области

Как рассказали в ГУФССП по Кировской области, ответственность за обеспечение безопасности защищаемых лиц в зале суда или других помещениях, а также в отделениях управления возложена на судебных приставов. У каждого посетителя проверяют документы и досматривают вещи.

За первый квартал 2023 года у кировчан, приходящих в суды и подразделений управления приставов, изъяли уже 234 предмета. Среди них оказались 83 единицы газового и травматического оружия, 143 ножа и 8 электрошокеров.

Некоторые изощряются: так, один из посетителей Ленинского суда поместил два клинка в пряжку брючного ремня. Его выявили на входе при осуществлении пропускного режима.

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