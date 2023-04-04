В Кировской области индекс качества восьми городов оказался выше среднего

Киров также вошел в лидеры регионального рейтинга по качеству городской среды. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Индекс качества городской среды дает понять, на какие аспекты необходимо обратить внимание, чтобы сделать жизнь в населенном пункте комфортной и безопасной. Каждый город страны оценили по 36 индикаторам. За каждый дается от 1 до 10 баллов.

В 2022 году от Кировской области приняли участие 18 городов. Средний балл для региона - 180. За него вырвались Нолинск (203 балла), Киров (201), Уржум (198), Советск (192), Кирово-Чепецк (191), Вятские Поляны (186). Малмыж и Слободской набрали по 180 баллов.

В правительстве региона отметили, что с 15 апреля по 31 мая пройдет голосование по выбору объектов благоустройства в 2024 году на онлайн-портале. Территории и проекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в список на следующий год.

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