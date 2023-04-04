19-летний кировчанин отправится в колонию за кражу шоколадок

Парень раздал награбленное своим знакомым и что-то съел сам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанина осудили за воровство шоколада из магазина. Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что 12 сентября 2022 года 19-летний молодой человек совершил кражу. Из продуктового магазина на улице Красный Химик, 29/1 он вынес 31 плитку шоколада. Парень скрылся с места преступления, а сладостями он поделился со своими знакомыми и что-то съел сам. Таким образом, молодой человек нанес магазину ущерб более чем на две тысячи рублей.

Суд назначил вору наказание в виде лишения свободы на пять месяцев. Этот срок он проведет в колонии общего режима.

Молодой человек вынес из магазина 31 шоколадку. ФОТО: Прокуратура Кировской области

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