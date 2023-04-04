Кировские подрядчики начали применять горячий асфальт для ремонта дорог

Дорожникам предстоит отремонтировать еще более 30 участков. Фото Администрация города Киров

Благодаря теплой погоде в Кирове начали ремонтировать дороги с помощью горячего асфальта. Этой новостью поделились в администрации города.

По словам мастера АО «Гордормостстрой», объем работ увеличился, и они ведутся круглосуточно. Горячий асфальт засыпают на уже отчищенный от пыли участок, после чего материал равномерно распределяют. Затем его утрамбовывают при помощи катка. В ночное время из-за низкой температуры применяют литой асфальтобетон.

Всего в плане-графике, по которому ведутся работы, около тридцати участков, список которых ежедневно пополняется после контрольных выездов кураторов УДПИ и дорожников.

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