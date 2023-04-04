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НовостиОбщество4 апреля 2023 5:22

Кировские подрядчики начали применять горячий асфальт для ремонта дорог

В ночное время из-за заморозков пока используют асфальтобетон
Артем ЗАМЯТИН
Дорожникам предстоит отремонтировать еще более 30 участков. Фото Администрация города Киров

Дорожникам предстоит отремонтировать еще более 30 участков. Фото Администрация города Киров

Благодаря теплой погоде в Кирове начали ремонтировать дороги с помощью горячего асфальта. Этой новостью поделились в администрации города.

По словам мастера АО «Гордормостстрой», объем работ увеличился, и они ведутся круглосуточно. Горячий асфальт засыпают на уже отчищенный от пыли участок, после чего материал равномерно распределяют. Затем его утрамбовывают при помощи катка. В ночное время из-за низкой температуры применяют литой асфальтобетон.

Всего в плане-графике, по которому ведутся работы, около тридцати участков, список которых ежедневно пополняется после контрольных выездов кураторов УДПИ и дорожников.

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