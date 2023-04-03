Мост через реку Бурец в Малмыжском районе отремонтируют впервые за 40 лет

Ремонт пройдет на 10 региональных мостах и 4 муниципальных. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-лужбе правительства, в списке находятся 10 региональных мостов и 4 - муниципальных. Некоторые уже довольно давно находятся в неудовлетворительном состоянии.

Так, например, мост через реку Бурец в Малмыжском районе не знал ремонта с момента постройки в 1981 году - то есть более 40 лет. Его общая протяженность составляет 58 метров.

Работы пройдут на следующих мостах:

- через Лумпун на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Унинском муниципальном округе;

- через Пушкец на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Унинском муниципальном округе;

- через Шуду на дороге Киров - Советск - Яранск в Пижанском муниципальном округе;

- через Вобловицу на дороге Слободской-Нагорск в Нагорском районе;

- через Ворсик на автомобильной Зуевка-Богородское-Кырчаны в Богородском районе;

- через Усту на дороге Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области в Кикнурском районе;

- через Быстрицу на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе;

- через Кырмыжку на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе;

- через Большую Кокшагу на дороге Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области в Кикнурском муниципальном округе;

- через Бурец на дороге Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Малмыжском районе;

- через Плоскую по Павла Корчагина в районе дома №205;

- через Якимицу на дороге Щенники - Степановщина - Коробовщина в Орловском районе;

- через Пушму на подъезде к деревне Лодейно в Подосиновском районе;

- через Мокшу в районе здания №6 по Октябрьской в Малмыже.

На время ремонта на объектах организуют реверсивное движение или обустроят объездной путь.

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