Мост через реку Бурец в Малмыжском районе отремонтируют впервые за 40 лет

Ремонт пройдет на 10 региональных мостах и 4 муниципальных. Фото: kirovreg.ru
Как сообщили в пресс-лужбе правительства, в списке находятся 10 региональных мостов и 4 - муниципальных. Некоторые уже довольно давно находятся в неудовлетворительном состоянии.
Так, например, мост через реку Бурец в Малмыжском районе не знал ремонта с момента постройки в 1981 году - то есть более 40 лет. Его общая протяженность составляет 58 метров.
Работы пройдут на следующих мостах:
- через Лумпун на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Унинском муниципальном округе;
- через Пушкец на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Унинском муниципальном округе;
- через Шуду на дороге Киров - Советск - Яранск в Пижанском муниципальном округе;
- через Вобловицу на дороге Слободской-Нагорск в Нагорском районе;
- через Ворсик на автомобильной Зуевка-Богородское-Кырчаны в Богородском районе;
- через Усту на дороге Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области в Кикнурском районе;
- через Быстрицу на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе;
- через Кырмыжку на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе;
- через Большую Кокшагу на дороге Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области в Кикнурском муниципальном округе;
- через Бурец на дороге Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Малмыжском районе;
- через Плоскую по Павла Корчагина в районе дома №205;
- через Якимицу на дороге Щенники - Степановщина - Коробовщина в Орловском районе;
- через Пушму на подъезде к деревне Лодейно в Подосиновском районе;
- через Мокшу в районе здания №6 по Октябрьской в Малмыже.
На время ремонта на объектах организуют реверсивное движение или обустроят объездной путь.
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