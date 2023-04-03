В Кирове тротуар на улице 4-й Пятилетки отремонтируют по гарантии

Подрядчик проведет ремонт в рамках гарантийных обязательств. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчане пожаловались на состояние тротуара по улице 4-й Пятилетки - на нем образовались трещины и ямы. На это отреагировали городские власти.

В пресс-службе мэрии заявили, что 4 апреля на место выедут специалисты УДПИ вместе с подрядчиком и проведут обследование с составлением акта, где зафиксируют дефекты. Работы проведут в рамках гарантийных обязательств. Отметим, что тротуар делали в рамках обустройства подъездных путей и подходов к образовательным учреждениям.

- В прошлом году были благоустроены подходы и подъездные пути к социальным объектам на 18 участках. Все они находятся на гарантии и в ближайшие дни будут обследованы. Работу над ошибками подрядные организации проведут за свой счет, - добавили в горадминистрации.

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