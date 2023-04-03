Боксер из Кирова завоевал золотую медаль на международных соревнованиях в Сербии

Всего сборная России завоевала девять медалей. ФОТО: Правительство Кировской области

Кировчанин завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по боксу в Сербии. Подробностями поделились в региональном правительстве.

В воскресенье, 2 апреля, в Белграде прошел турнир по боксу среди мужчин и женщин. В финальном поединке среди спортсменов в весе до 54 килограмм столкнулись кировчанин Максим Кузнецов и испанец Габриель Эскобар. Наш земляк одержал победу и завоевал золотую медаль. Кроме того, спортсмен сдал норматив на звание «Мастер спорта России международного класса».

Всего на соревнованиях сборная России заработала девять золотых медалей.

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